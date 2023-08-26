(CNN)-- قال جهاز الأمن الأوكراني (SBU) في بيان، السبت، إنه اعتقل أربعة موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري، كجزء من حملة مستمرة على الفساد، حيث ساعد هؤلاء المعتقلين، أشخاصًا على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أن المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية "الذين ساعدوا" المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني: "مقابل المال، عرض المسؤولون على المجندين التهرب من التعبئة على أساس وثائق وهمية حول عدم لياقتهم طبيًا للخدمة العسكرية".

وقال (SBU) إن تكلفة مثل هذه "الخدمات" تصل إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، مضيفا أن "المبلغ يعتمد على الإطار الزمني لحل المشكلات والقدرات المالية للعملاء".

وفي كييف، تم اعتقال رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة، ورئيس إحدى اللجان الطبية العسكرية في العاصمة "لبيعهما شهادات طبية مزورة تضمنت وجود تشخيصات خطيرة"، حسبما ذكر جهاز الأمن الأوكراني، موضحا أن "المتهربين استخدموا الوثائق المزورة التي تم شراؤها لتجنب التجنيد الإجباري، والسفر خارج أوكرانيا".

وفي خاركيف، اُعتقل رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة، بعد حصوله بشكل غير قانوني على أكثر من 300 ألف دولار من المجندين المحتملين. وقال جهاز الأمن الأوكراني، إنه شارك أيضا، ثلاثة مسؤولين من مستشفى محلي في أنشطة غير قانونية.

وأضاف: "في مقابل الرشاوى، اكتشفوا مشاكل صحية لدى المجندين، وهو ما أصبح أساسًا رسميًا لإلغاء التسجيل"

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن التحقيقات المتعلقة بجميع القضايا مستمرة. وتمت العملية بالاشتراك مع الشرطة الوطنية تحت إشراف مكتب المدعي العام، وإن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات.