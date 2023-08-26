(CNN)— قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في أوكرانيا، ويليام تايلور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ما يبدو من يقف خلف ما وصفه بـ"اغتيال" زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفيني بريغوجين، الذي كان على متن طائرة خاصة سقطت وقتل جميع من على متنها وفقا لما ذكرته السلطات الروسية.

وقال تايلور في مقابلة مع CNN: "يبدو من الواضح أن هذا كان اغتيالًا أمر به الرئيس بوتين ونفذته أجهزته الأمنية بطريقة أو بأخرى، ويبدو أن هذا هو الإجماع، أو على الأقل الافتراض العملي الذي تشير إليه جميع الدلائل".

وتابع قائلا: "الرئيس بوتين يستفيد (من الحادثة) بلا شك على المستوى المحلي داخل روسيا، لقد أسكت أي معارضة ولن يرفع أحد صوته الآن كما فعل بريغوجين.."

وأضاف: "الروس يفترضون أن الرئيس بوتين فعل ما كان مستعدا للقيام به، كانوا يعلمون أنه مستعد للانتقام من بريغوجين لأنه انقلب عليه قبل شهرين في هذا التمرد، لقد تعرض بوتين للإهانة بسبب ذلك.. كاد (بوتين) أن يخرج في حالة من الذعر في بداية ذلك التمرد. كان يقول إنها كانت طعنة في الظهر، وإنها خيانة، ويجب عليهم سحقها، وبحلول نهاية ذلك اليوم، كان الرئيس بوتين قد منح بريغوجين رحلة مجانية دون سجن، سُمح له كما نعلم لمدة شهرين بالتجول في روسيا، والتجول حول العالم، وهذا جعل الرئيس بوتين يبدو ضعيفًا جدًا، لذلك يعلم الجميع أنه كما قال بيل بيرنز، فهو (بوتين) لا ينسى ولا يغفر وعندما حدث هذا، فإنهم يعرفون من فعل ذلك".