(CNN)-- أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، السبت، أن الصحفي إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، سيستأنف قرارًا أصدرته محكمة في موسكو، الخميس الماضي، بتمديد احتجازه قبل المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر.

ونقلت "تاس"، عن محكمة ليفورتوفو في موسكو، أن محاميّ غيرشكوفيتش قدموا استئنافًا ضد قرار تمديد احتجازه السابق للمحاكمة، حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا باتهامات التجسس، التي اعترض عليها هو وصحيفته بشدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت، الخميس، إن قرار محكمة في موسكو بتمديد الحبس الاحتياطي للصحفي إيفان غيرشكوفيتش ثلاثة أشهر أخرى "مخيب للآمال للغاية".