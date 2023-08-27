(CNN)-- لقي ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية حتفهم، الأحد، بعد تحطم طائرة MV-22B Osprey، التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في جزيرة ميلفيل في أستراليا خلال تدريبات، حسبما ذكرت قوة التناوب البحرية- داروين، في بيان.

ومن بين 23 من مشاة البحرية الذين كانوا على متن الطائرة، قُتل ثلاثة بينما تم نقل خمسة آخرون إلى مستشفى رويال داروين في حالة خطيرة، وفقا للبيان.

ووقع الحادث في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان أن "جنود مشاة البحرية الذين كانوا على متن الطائرة، كانوا يحلقون دعما لتدريبات (بريداتورز رن)"، وجاء في البيان أن "جهود علاجهم مستمرة"، مضيفا أن "سبب الحادث قيد التحقيق".

وكان مفوض شرطة إقليم شمال أستراليا مايكل ميرفي أعلن، الأحد، إصابة 23 من مشاة البحرية الأمريكية بعد تحطم طائرة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، خلال تدريبات عسكرية في أستراليا.

وأضاف أن طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية من طراز أوسبري، غادرتا داروين وتوجهتا نحو جزر تيوي، على بعد حوالي 80 كيلومترا، صباح الأحد، وأن إحدى الطائرتين تحطمت في جزيرة ميلفيل.