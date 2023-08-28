أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أُمرت مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد ظهور مقطع فيديو لمعلمة تطلب من الطلاب صفع زميل مسلم لهم، وفقًا لشبكة CNN News18 المتعاونة مع شبكة CNN، التي أضافت أن الحادث وقع الخميس.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر منذ ذلك الحين، شوهدت المعلمة المتهمة، وهي أيضًا مديرة مدرسة نيها العامة في مدينة مظفرناغار بولاية أوتار براديش شمال الهند، وهي تطلب من الطلاب صفع صبي مسلم يبلغ من العمر 7 سنوات، حسبما قالت "نيوز18".

ويستمر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، والذي شاهدته شبكة CNN، ويظهر الطفل وهو يبكي بينما يتناوب زملاؤه على صفعه مع سماع المعلمة وهي تطلب من الطلاب أن يصفعوا الصبي "بشكل صحيح".

وسيتم نقل الأطفال الذين يدرسون في مدرسة نيها العامة في المدارس القريبة في هذه الأثناء، وفقًا لشبكة CNN News18.

وبحسب بيان صادر عن شرطة مظفرناغار، الجمعة، أمرت المعلمة الطلاب بضرب الصبي "لعدم تذكره جداول الضرب"، مضيفة أنها أدلت أيضًا "بملاحظات مرفوضة".

وقالت الشرطة في البيان أيضا: "وبلغنا أن المعلمة قالت: "عندما لا تهتم أمهات الطلاب المحمديين بدراسة أبنائهن، يفسد أداءهم"".

وبعد يوم واحد، أصدرت شرطة مظفرناغار بيانًا قالت فيه إنه تم تسجيل التهم ضد المعلمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشرطة.

وتواصلت CNN مع مسؤولي شرطة ولاية أوتار براديش للحصول على مزيد من التفاصيل.