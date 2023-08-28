أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه "من المحتمل جدًا" أن تقوم روسيا بإلغاء مناورة عسكرية استراتيجية مشتركة كبيرة "بسبب توفر عدد قليل جدًا من القوات والمعدات".

وقالت الوزارة في تحديث استخباراتي، الاثنين، إن مناورات "زاباد" كان من المفترض أن تتم في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه منذ عام 2010، قامت روسيا بتدريبات استراتيجية مشتركة في جميع أنحاء البلاد كل أربع سنوات، ولكن منذ عام 2021 أصبحت التدريبات تتمركز غربي روسيا على الأقل كل عامين "حيث تعطي الأولوية لمواجهة ما تعتبره تهديدًا من جانب الناتو".

وذكرت الاستخبارات البريطانية: "أظهر ضعف أداء الجيش الروسي في أوكرانيا، كيف أن التدريبات المشتركة ذات قيمة تدريبية محدودة، وكانت إلى حد كبير للاستعراض. من المحتمل أن روسيا ألغت زاباد 23 لأن القوات والمعدات قليلة جداً".