(CNN)-- نشر جهاز الأمن الروسي FSB، مقطع فيديو يظهر موظفا سابقا في القنصلية الأمريكية، يعترف بأنه تلقى توجيهات من دبلوماسيين أمريكيين للبحث عن روس في "مزاج للاحتجاج"، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء.

وتم اعتقال روبرت شونوف، وهو مواطن روسي، في مارس/آذار الماضي، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وفي الفيديو الجديد، يذكر شونوف اسم اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين، زعم أنهما وجهاه للبحث عن روس لديهم مزاج للاحتجاج.

وفي هذا الفيديو، تم عرض مذكرتي استدعاء مفترضتين للدبلوماسيين الأمريكيين. وتم تسميتهما باسم ديفيد بيرنشتاين وجيفري سيلين. ولم يكن من الواضح ما إذا كان شونوف يتحدث تحت ضغط.

وفي مايو/أيار الماضي، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة "نبأ اعتقاله". وعمل شونوف في القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عاما.

وقال المتحدث بالسم الخارجية الأمريكية مات ميلر حينها إن شونوف كان يعمل لدى "شركة متعاقدة لتقديم خدمات للسفارة الأمريكية في موسكو، مع الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الروسية"، بعد أن منعت الحكومة الروسية الولايات المتحدة من توظيف موظفين روس في عام 2021.

وأضاف ميلر في مايو/أيار الماضي، أن "الدور الوحيد للسيد شونوف وقت اعتقاله، كان جمع ملخصات إعلامية للمواد الصحفية من مصادر إعلامية روسية متاحة للجمهور".

وأوضح أن "استهدافه بموجب قانون (التعاون السري) يسلط الضوء على استخدام الاتحاد الروسي الصارخ للقوانين القمعية بشكل متزايد ضد مواطنيه".