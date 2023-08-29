باريس، فرنسا (CNN)-- قالت السلطات اليونانية والأوروبية، الثلاثاء، إن رجال الإطفاء اليونانيين يواصلون مكافحة "أكبر" حريق غابات في الاتحاد الأوروبي منذ 23 عامًا.

وأدى الحريق الذي اندلع قبل 11 يومًا في شمال شرق البلاد، قرب مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، ومتنزه ناتورا داديا الوطني إلى احتراق عشرات آلاف الهكتارات، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا وإلحاق الأضرار بالمباني.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الثلاثاء: "حتى الآن، احترق أكثر من 81 ألف هكتار بمنطقة ألكسندروبوليس في اليونان".

وأضافت المفوضية أن "حرائق الغابات هذه هي الأكبر في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000"، عندما بدأ نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) في تسجيل البيانات.

ومن جانبها، قالت خدمة الإطفاء اليونانية لشبكة CNN، الثلاثاء، إن أكثر من 400 رجل إطفاء من اليونان والاتحاد الأوروبي يحاولون احتواء الحريق، في تلك المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، واجهت اليونان المئات من حرائق الغابات، واندلعت الحرائق الثلاثة الرئيسية في شمال شرق اليونان، وفي منطقة أتيكا بالقرب من أثينا، وفي وسط اليونان، حيث هدد أحد الحرائق دير هوسيوس لوكاس، الذي أدرجته اليونسكو على قامة التراث العالمي، وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

وبحسب خدمة الإطفاء اليونانية، لا يزال الوضع خطيرا بالقرب من ألكسندروبوليس، بينما تحاول فرق الإطفاء الأصغر حجما، احتواء الحرائق المتفرقة في المنطقتين الأخريين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، إنه ستتم إعادة تشجير المناطق المتضررة في شمال شرق اليونان وقرب أثينا.

وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات بسبب افتقارها إلى الاستعداد للتعامل مع الحرائق كبيرة الحجم، التي عانت منها البلاد خلال فصل الصيف.