(CNN)— علقت المحكمة الباكستانية العليا في إسلام أباد، الثلاثاء، الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق، عمران خان 3 سنوات بتهم الفساد، وأصدرت حكما بالإفراج عنه بكفالة.

وحُكم على عمران خان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 5 أغسطس/آب الجاري، لإدانة تتعلق بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات، وعدم الإعلان عن عائدات مبيعات هدايا الدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

وكان الحكم جعله غير مؤهل لتولي أي منصب سياسي.

وقبلت المحكمة العليا في العاصمة، الثلاثاء، استئناف عمران خان، الذي أفاد بأن رئيس الوزراء السابق لم يحصل على محاكمة عادلة.

وكان خان قد قدم أيضا استئنافا، في وقت سابق، أمام المحكمة العليا الباكستانية، التي اعترفت بوجود "عيوب إجرائية" في إدانة رئيس الوزراء السابق، لكنها قررت انتظار قرار المحكمة العليا في إسلام أباد بشأن الاستئناف.

ومن غير الواضح ما إذا كان خان، المحتجز في سجن شديد الحراسة في مقاطعة البنجاب شمال شرق البلاد، سيتم إطلاق سراحه، اليوم.