وزير الخارجية البريطاني يزور الصين الأربعاء.. وهكذا علقت بكين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بناء على دعوة من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيقوم وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي بزيارة الصين، الأربعاء، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي دوري، الثلاثاء.

وقال وانغ: "الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها يصب في المصلحة المشتركة لشعبي البلدين".

وأضاف المسؤول الصيني: "وسيجري الجانبان مناقشات متعمقة حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع وانغ: "نأمل أن تحافظ المملكة المتحدة على روح الاحترام المتبادل، وتجري اتصالات متعمقة، وتعزز التفاهم المتبادل، وتعزز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية".