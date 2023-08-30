قادة الانقلاب في الغابون يعلنون وضع رئيس البلاد تحت الإقامة الجبرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت مجموعة من قادة الانقلاب، الأربعاء، وضع رئيس الغابون قيد الإقامة الجبرية بعد تنفيذ الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وجاء في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري لم يُذكر اسمه، أدلى بها للتلفزيون الحكومي صباح الأربعاء: " لقد تم لفت انتباه المجتمع الوطني والدولي إلى أن علي بونغو أونديمبا يخضع للإقامة الجبرية".

وأشار المتحدث بسام المجلس العسكري إلى أن الرئيس المعزول محاط بعائلته وأطبائه.

وفي غضون ذلك، أظهرت وكالة الأنباء الفرنسية فيديو للجنود في العاصمة ليبريفيل يحتفلون بزعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغوي نجوما. لقد شوهد على أكتاف أفراد الجيش الذين كانوا يصرخون ويسمونه "الرئيس".