(CNN)-- بثت وكالة فرانس برس مقطع فيديو للرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، وهو قيد الإقامة الجبرية، يطلب فيه بونغو من "أصدقائه" أن يقوموا بـ"إثارة ضجة" "لأن الأشخاص هنا اعتقلوني أنا وعائلتي".

وأضاف الرئيس الغابوني: "ابني في مكان ما، وزوجتي في مكان آخر".

وقال بونغو، وهو جالس فيما يشبه المكتبة: "أنا في محل الإقامة".

وتابع: "لم يحدث شيء، لا أعرف ما الذي يحدث".

ولم يتضح على الفور تحت أي ظروف تم تسجيل الفيديو.

كان ضباط في جيش الغابون أعلنوا، في بيان تلفزيوني، الاستيلاء على السلطة من الرئيس بونغو، الذي سيطرت عائلته على حكم البلاد لمدة 53 عامًا.

ويحكم بونغو الغابون منذ عام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو، الذي أمضى 41 عامًا في السلطة.

وأعلن العسكريون "إنهاء النظام القائم" وإغلاق الحدود وإلغاء الانتخابات التي شككت المعارضة في نتائجها، واعتبرتها مزورة.