(CNN)-- ظهر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، متجمّدًا لمدة 30 ثانية تقريبًا، الأربعاء، أثناء حديثه مع الصحفيين بعد خطاب ألقاه في كوفينغتون بولاية كنتاكي.

ويشبه هذا الحادث حادثة مماثلة عاشها ماكونيل في مبنى الكونغرس الأمريكي أواخر الشهر الماضي، ومن المرجح أن يثير تساؤلات إضافية حول مدى أهلية ماكونيل البالغ من العمر 81 عامًا لقيادة الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

حدثت حادثة الأربعاء عندما سأل أحد المراسلين زعيم الجمهوريين عما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2026. وكان على ماكونيل أن يطلب منه تكرار السؤال عدة مرات، وضحك للحظة، ثم توقف مؤقتًا.

ثم سألته مساعدته التي تقف إلى جانبه: "هل سمعت السؤال، أيها السيناتور، الذي يترشح لإعادة انتخابه عام 2026؟" ولم يرد ماكونيل، حسبما أظهر مقطع فيديو بثته شبكة wlwt التابعة لشبكة CNN.

وقالت المساعدة للصحفيين: "أنا آسفة لكم جميعًا، سنحتاج إلى دقيقة". تحدث أحد أعضاء مجلس الشيوخ معه بهدوء للحظة، وتمكن ماكونيل من أن يهمس له بالإجابة.

عاد ماكونيل إلى الصحفيين، وقال: "حسنًا"، وسأل مساعدته عما إذا كان لدى أي شخص سؤال آخر، وما إذا كان بإمكان الصحفيين "التحدث".