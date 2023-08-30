الدفاع الروسية: تدمير 4 زوارق أوكرانية.. واعتراض عدة مسيرات

صورة أرشيفية لسفينة وعدد من الطائرات الروسية

(CNN) -- زعمت وزارة الدفاع الروسية تدميرها 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، واعتراض عدة طائرات مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة، خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان عبر تلغرام: "دمرت طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود 4 زوارق عسكرية مع مجموعات إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 شخصا".

وتواصلت شبكة CNN مع المسؤولين الأوكرانيين للتعليق على هذا الادعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنه تم اعتراض 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة أوريول وواحدة فوق منطقة كالوغا.

وأعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة.