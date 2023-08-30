الدفاع الروسية: تدمير 4 زوارق أوكرانية.. واعتراض عدة مسيرات

العالم
نشر
دقيقة قراءة
الدفاع الروسية: تدمير 4 زوارق أوكرانية.. واعتراض عدة مسيرات
صورة أرشيفية لسفينة وعدد من الطائرات الروسية Credit: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

(CNN) -- زعمت وزارة الدفاع الروسية تدميرها 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، واعتراض عدة طائرات مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة، خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

قد يهمك أيضاً

كيف استطاعت المسيرات الأوكرانية التصدي للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود؟

وقالت الوزارة، في بيان عبر تلغرام: "دمرت طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود 4 زوارق عسكرية مع مجموعات إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 شخصا".

وتواصلت شبكة CNN مع المسؤولين الأوكرانيين للتعليق على هذا الادعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنه تم اعتراض 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة أوريول وواحدة فوق منطقة كالوغا.

وأعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.