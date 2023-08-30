(CNN)-- واصل إعصار إداليا تعزيز قوته في طريقه نحو ساحل فلوريدا. يحمل الإعصار المكثف من الفئة الأولى الآن رياحًا تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير. وتتراوح سرعة رياح الأعاصير من الفئة الثانية من 96 ميلاً في الساعة إلى 110 ميلاً في الساعة.

سيشهد الإعصار تكثيفًا سريعًا حتى يصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة 3 في منطقة بيغ بيند في فلوريدا، الأربعاء. اعتمادًا على المدة التي يستطيع الإعصار البقاء فيها فوق المياه الدافئة للغاية لخليج المكسيك، فليس من المستبعد أن يصل الإعصار إلى الشاطئ كإعصار من الفئة الرابعة.

يقع إعصاء إداليا حاليًا على بعد 240 ميلًا جنوب غرب تامبا بولاية فلوريدا، ويتحرك شمالًا بسرعة 15 ميلاً في الساعة. بدأت نطاقات الأمطار الخارجية للإعصار في جلب الأمطار إلى فلوريدا والجزء الجنوبي الغربي الأقصى من الولاية. تمتد رياح الإعصار إلى الخارج لمسافة تصل إلى 15 ميلاً من المركز وتمتد رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج لمسافة تصل إلى 160 ميلاً.

بدأت العاصفة بالفعل في التأثير على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا حيث ارتفع منسوب المياه بما لا يقل عن قدمين فوق المعدل الطبيعي بعد ظهر اليوم. من المحتمل أن يصل ارتفاع العاصفة إلى 15 قدمًا في منطقة بيغ بيند بفلوريدا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء مع اقتراب الإعصار.

وتم تنشيط جميع أفراد الحرس الوطني البالغ عددهم 5500 فرد في فلوريدا للمساعدة في الاستجابة لإعصار إداليا، وفقًا للحاكم رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وقال ديسانتيس: "سيكون هذا إعصارًا كبيرًا"، مضيفًا أنه سيكون له تأثيرات على الناس حتى خارج المسار المتوقع للعاصفة.

وتم إصدار عمليات إجلاء إلزامية وطوعية لثماني مقاطعات على الأقل. وقال المحافظ إنه يتوقع صدور المزيد من أوامر الإخلاء.

وتقع العاصفة على بعد 240 ميلاً جنوب غرب مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وتتحرك شمالًا بسرعة 15 ميلاً في الساعة. CNN تتتبع مسار العاصفة. ومن المتوقع أن يصبح إعصارًا قويًا من الفئة الثالثة قبل أن يصل إلى اليابسة في الولاية يوم الأربعاء.