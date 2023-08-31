أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال المجلس العسكري في النيجر إنه ألغى تأشيرة السفير الفرنسي وعائلته وسحب أوراق اعتماده الدبلوماسية بعد أن أمره الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد.

وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الخميس والمنسوبة إلى وزارة الخارجية النيجرية، قال المجلس العسكري إن القرار الذي اتخذ في 25 أغسطس/آب بشأن اعتماد السفير "لا رجعة فيه".

وأكد المجلس العسكري أن بعد انقضاء مهلة 48 ساعة، لم يعد السفير "يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة".

وأضاف المجلس العسكري في رسالته: "تم إلغاء البطاقات الدبلوماسية وتأشيرات الشخص المعني وأفراد أسرته. لقد أُمرت أجهزة الشرطة بالتالي أن تمضي قدماً في طرده".

وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للصحفيين الخميس إن السفير "لا يزال في مكانه" رغم مطالب المجلس العسكري.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الفرنسية للحصول على تعليق، وقد كررت بيانها الصادر في 25 أغسطس/آب، مشددة على أن "الانقلابيين ليس لديهم السلطة لتقديم هذا الطلب".

وجاء في البيان الفرنسي: " ويأتي اعتماد السفير فقط من السلطات المنتخبة شرعيا في النيجر".