دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت مدينة نيويورك توجيهات جديدة، الثلاثاء، تسمح للمساجد برفع أذان صلاة الجمعة بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي دون الحصول على تصريح ورغم القيود الصوتية في أحياء المدينة.

ويسمح التوجيه أيضًا برفع أذان المغرب خلال شهر رمضان، وهي فترة صيام وصلاة مدتها شهر للمجتمع المسلم.

وذكر بيان المدينة الأمريكية أن المبادرة الجديدة، التي أطلقتها شرطة نيويورك، توضح أن الأذان مسموح به في مدينة نيويورك و"غير محظور رغم قيود الصوت في أحياء المدينة".

وعلق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "السماحُ برفع الأذان عبر مكبِّرات الصوت في صلاة الجمعة وفي رمضان، بمدينة نيويورك؛ مبادرةٌ تستحقّ التنويه والإشادة.. نقدِّر في رابطة العالم الإسلامي هذه المبادرة، باسم كافة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلتها، شاكرين جميع من سعى فيها، وجعلَ حُدوثها ممكنًا".