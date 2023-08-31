ترامب يقول إنه غير مذنب في قضية تغيير نتيجة انتخابات جورجيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الرئيس السابق دونالد ترامب أنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات جورجيا، وتنازل عن حقه في المثول بشكل شخصي أمام المحكمة في مقاطعة فولتون الأسبوع المقبل، وفقًا لإيداع جديد للمحكمة.

وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيًا الأربعاء، لكن قانون جورجيا يسمح للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيًا وتقديم التماس رسمي من خلال ملفات المحكمة.

وتقديم دونالد ترامب الخميس يمثل المرة الرابعة التي يدافع فيها ترامب عن عدم إدانته بتهم جنائية منذ ترك الرئاسة. إذ إن في هذه القضية، يتم اتهام ترامب بالابتزاز بسبب جهوده المزعومة لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 في جورجيا

وتخلا العديد من المتهمين المشاركين للرئيس السابق أيضاً عن ظهورهم في المحكمة و أقروا بأنهم غير مذنبين، بما في ذلك محاميه السابق سيدني بأول، ومن المهم ذكره أن المتهمين الذين لا يتنازلون عن ظهورهم سوف يحضرون المحكمة كما هو مقرر في 6 سبتمبر