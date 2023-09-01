(CNN)-- وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء إفريقيا في سان بطرسبرغ خلال يوليو/ تموز بأنه "فشل دبلوماسي كامل".

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، الخميس: "الاجتماع بين روسيا وزعماء إفريقيا (خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية) كان فشلا دبلوماسيا كاملا، وأعتقد أن روسيا تخسر مكانتها في المجتمع الدولي".

وأضاف أن اتفاق الحبوب كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها مع وزراء الاتحاد الأوروبي، وذكر: "أعتقد أن الوزراء متفقون على التصور بأن بوتين، بعدوانه، لا يضر أوكرانيا فحسب، بل أيضا البلدان التي تبعد آلاف الكيلومترات".

وذكر أن "هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الاتحاد الأوروبي ذلك"، وقال: "هذه الدول تلوم روسيا على عواقب موقفها بتسليح الغذاء عمدا" بعد أن علقت مشاركتها في اتفاق الحبوب.

وقال بوريل إن صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي "الصيغة الوحيدة التي اكتسبت زخما، وهي الوحيدة التي يناقشها الشركاء الدوليون، وقد تم إسقاط المقترحات المقدمة من الدول الأخرى".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي مركز المناقشات الدولية حول كيفية بناء سلام عادل في أوكرانيا"، وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى دعم أوكرانيا بطريقة مستدامة".

وأضاف: "ليس فقط الشهر المقبل أو الأسبوع المقبل لنظهر للمعتدي أننا نقف مع أوكرانيا اليوم وغدا ودائما أثناء الحرب وبعد الحرب".

يذكر أن بوتين قال، خلال اجتماعه مع الزعماء الإفارقة، إن "روسيا يمكن أن تحل محل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا"، ووصف إلقاء الغرب باللوم على روسيا في انعدام الأمن الغذائي بـ"النفاق".

وكذلك انتقدت وزارة الخارجية الروسية صيغة زيلينسكي للسلام وقالت إن "الجهود الغربية لتعبئة العالم لدعم صيغة زيلينسكي محكوم عليها بالفشل".