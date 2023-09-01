صورة أرشيفية لبريغوجين مع عدد من عناصر فاغنر في باخموت بأوكرانيا

(CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد نشرته قناة Gray Zone المؤيدة لمجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، الأربعاء، ويظهر فيه رئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين وهو يدعي أنه في إفريقيا.

ويقول بريغوجين في مقطع الفيديو المتداول: "للجميع الذين يناقشون ما إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي. إنها حاليًا عطلة نهاية أسبوع في النصف الثاني من أغسطس 2023. أنا في أفريقيا، لذا بالنسبة لأولئك الذين يحبون التكهن بشأن إقصائي أو حياتي الخاصة أو عملي هناك أو أي شيء آخر: كل شيء على ما يرام، في واقع الأمر".

وليس من الواضح متى أو أين تم تصوير الفيديو، لكن يبدو أن بريغوجين غير منزعج بشأن سلامته ورفاهيته، ويخبر جمهوره من مركبة متحركة أنه بخير.

وتشير كلمات بريغوجين إلى أن الفيديو كان من الممكن أنه سجل في عطلة نهاية الأسبوع في 19 أغسطس، والعتاد الذي يرتديه بريغوجين يشبه ما ارتداه في مقطع الفيديو الآخر الوحيد الأخير الذي قيل إنه في أفريقيا، والذي ظهر في 21 أغسطس.

ولم تتمكن CNN من التحقق من موقع أو تاريخ مقطعي الفيديو.

ويشار إلى أن بريغوجين توفي في حادث تحطم طائرة في 23 أغسطس/ آب مع 9 ركاب آخرين بينما كانوا في طريقهم إلى سان بطرسبرغ.