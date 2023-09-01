روسيا تُدرج صحفيًا حائزًا على جائزة نوبل على قائمة "العملاء الأجانب"

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روسيا تُدرج صحفيا فائزا بجائزة نوبل على قائمة "العملاء الأجانب"
Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدرجت روسيا الصحفي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديمتري موراتوف ضمن قائمة "العملاء الأجانب".

وبموجب قانون تم توسيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022، تفرض روسيا أن يتم تصنيف جميع الأفراد أو المنظمات التي تتلقى تمويلا أو دعما من الخارج على أنهم "عملاء أجانب".

وظهر موراتوف، وهو رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، في سجل العملاء الأجانب التابع لوزارة العدل الروسية الجمعة.

وتصدر الصحفي الروسي عناوين الأخبار في وقت سابق من العام الماضي، بعد إعلانه عن خططه لبيع ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في عام 2021 بالمزاد العلني لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.

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