دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي قبيل ساعات من انتهاء مهمته والطاقم المرافق له على متن محطة الفضاء الدولية، إنهم "بدأوا المهمة كزملاء، واليوم يختمونها كإخوة"، مؤكدا أنه اكتسب عائلة ثانية خلال الأشهر الستة التي قضاها على متن المحطة.

وكتب النيادي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة..".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: "من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى".

وأرفق النيادي منشوره بمقطع فيدو له مع عدد من الرواد وهم يتناولون الطعام.

كما نشر النيادي، الجمعة صورة تجمعه مع زملائه رواد الفضاء المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلق عليها بكلمة "عائلة" باللغات العربية والروسية والإنجليزية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر "إكس"، مقطع فيديو، الجمعة، للنيادي يقول فيه مع اختتام مهمة طاقم Crew-6: "شكرا للجميع، شكرا لكل من ساعدنا في إنجاز المهمة هذه، 6 أشهر حقيقة من الأبحاث العلمية والأشياء التي قمنا بها على متن محطة الفضاء كانت جدا رائعة".

وأضاف سلطان النيادي: "شاركنا المجتمع علوم الفضاء وأهمية الفضاء ولماذا نذهب للفضاء، نعمل هناك كعائلة واحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية، الحمد لله قضينا 6 أشهر، كانت سريعة وهذه ليست النهاية، وراح تتبعها مهمات أخرى في القريب بإذن الله ونستمر في نشر العلوم لما نرجع للأرض..".

وتفاعل نشطاء مع ما ذكره النيادي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن منذ أيام، عن موعد عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، وقال المركز، إن النيادي سيعود إلى الأرض خلال أيام قليلة بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية "أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب".