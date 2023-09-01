(CNN)-- قال وزير العدل التايلاندي المنتهية ولايته، إن رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا قدم طلبا للحصول على عفو ملكي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من عودته الدراماتيكية إلى البلاد، منذ أكثر من 15 عاما في المنفى الذاتي.

وكان ثاكسين، زعيم أسرة سياسية شهيرة، رئيسا للوزراء من عام 2001، حتى أطيح به في انقلاب عسكري، عام 2006. وعاد إلى تايلاند لفترة وجيزة عام 2008، قبل أن يفر من البلاد بسبب إدانته بالفساد.

وأكد وزير العدل المنتهية ولايته ويسانو كريا نغام للصحفيين، الخميس، أنه تلقى رسالة من ثاكسين يطلب فيها العفو الملكي، من الملك ماها فاجيرالونغكورن.

وقال ويسانو، الذي خدم في الحكومة خلال عهد ثاكسين ومع المجالس العسكرية اللاحقة، إن تطبيق العفو الملكي سيمضي قدما، و"ستتم معالجته وفقا للقواعد".

وأضاف: "الأمر كله يعود إلى عطف جلالة الملك".

وبعد أن قضى فترة طويلة في المنفى الاختياري، عاد ثاكسين (74 عاما) إلى تايلاند على متن طائرة خاصة في 22 أغسطس/آب الماضي، حيث التقى بوزير العدل المنتهية ولايته في بانكوك.

وكان قد تم احتجازه وحكمت عليه المحكمة العليا بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة والفساد خلال فترة وجوده في السلطة. وأُدين ثاكسين غيابيا بالتهم الموجهة إليه، وهو في منفاه.

وبعد إجراء فحص طبي، تم نقل ثاكسين إلى السجن، ولكن في اليوم التالي، تم نقله إلى المستشفى بسبب ضيق الصدر، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات الأكسجين، وفقا لما أعلنت إدارة السجون التايلاندية، التي قالت إن مرض القلب الأساسي الذي يعاني منه، لا يمكن علاجه، في مستشفى السجن وأنه يحتاج إلى رعاية متخصصة.

وقال محللون إن احتمال رؤية ثاكسين داخل زنزانة السجن ضئيل في الوقت الحالي.

وبعد ساعات من وصوله إلى تايلاند، اختار البرلمان سريتا ثافيسين من حزب Pheu Thai الشعبوي ليكون رئيسا اٍلوزراء الثلاثين للبلاد.

ولتأمين الأصوات البرلمانية اللازمة، دخل حزب الشعب التايلاندي في ائتلاف مع حزبين مدعومين عسكريا ومرتبطين بالمجلس العسكري الذي أطاح بحكومة حزب الشعب التايلاندي المنتخبة ديمقراطياً، بقيادة ينغلوك شيناواترا، شقيقة ثاكسين قبل ما يقرب من عقد.

وقرر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن خفض عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا من ثماني سنوات إلى سنة واحدة، في تحول ملحوظ للأحداث يتوج ملحمة سياسية غير عادية استمرت لعقود.

ولكن من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق عملية تقديم طلب العفو الملكي. وفي تايلاند، يمكن للسجناء طلب العفو الملكي من خلال وزير العدل، الذي يمرر الطلب إلى رئيس الوزراء ثم إلى الملك للموافقة النهائية عليه.