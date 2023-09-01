(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، في بيان، إن "أي تفكير في دعم صادرات الحبوب الروسية عبر البحر الأسود دون استئناف الصادرات من الموانئ الأوكرانية من شأنه أن يعزز شعور موسكو بالإفلات من العقاب، ويوجه ضربة قاسية للالتزامات الدولية والقانون الدولي".

وأضافت الوزارة: "نتوقع من تركيا، التي أكدت مرارا وتكرارا على موقفها الذي لا يجوز انتهاكه فيما يتعلق بالحفاظ على القانون الدولي ومراعاته الصارمة، إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى، أن تستخدم سلطتها لإحباط محاولات روسيا لانتهاك الالتزامات الدولية وابتزاز العالم بأزمات غذائية جديدة".

وجاء البيان في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان محادثات في موسكو يومي الخميس والجمعة لمناقشة اتفاق الحبوب.

وقال لافروف، الخميس، إنهما "ناقشا مبادرة موسكو لتنظيم شحنات الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض لمعالجتها في المنشآت التركية، ثم شحنها إلى الدول الأكثر احتياجا في العالم".

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية: "بعد انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب، بدأت شن هجمات صاروخية ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ومرافق تخزين الحبوب"، متهمة روسيا بـ"محاولة تقليل توافر الحبوب الأوكرانية في الأسواق العالمية عمدا، وزيادة أسعار المواد الغذائية لمصلحتها الخاصة".

وقالت الوزارة إن "أوكرانيا لا تزال مهتمة بإحياء اتفاق الحبوب"، وأنها "تسعى بنشاط إلى إطلاق طرق بديلة"، وأكدت وزارة الخارجية على أن "البحر الأسود يجب أن يظل مفتوحا للتجارة الحرة".