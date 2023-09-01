وزير خارجية أوكرانيا لـCNN: هجومنا المضاد لم يفشل ولكن يمضي قدما

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا لمراسلة شبكة CNN، كريستيان أمانبور الجمعة، من كييف، إن أوكرانيا "لم تفشل"، بل "تمضي قدما" في هجومها المضاد.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا: "إذا كانت أوكرانيا تفشل، فربما أكون أول من يقول الحقيقة، لكننا لم نفشل- بل نمضي قدما".

وأوضح وزير الخارجية أن أولئك الذين ينتقدون سرعة الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، يجب أن يأخذوا في الاعتبار، الجنود الذين يقاتلون في قلب الهجوم.

وقال كوليبيا: "كيف يكون شعورك عندما تعود من مهمتك وتستعيد هاتفك، وتفتحه، وتبدأ في متابعة كل الأشخاص الأذكياء الذين يقولون كم أنت بطيء، وأنك لا تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية؟".

وأردف الوزير: "لقد فقدت للتو اثنين من أصدقائك. وكنت على وشك أن تُقتل. لقد زحفت لمسافة كيلومتر واحد على بطنك لإزالة الألغام من الحقل. لقد ضحيت بنفسك - لقد سيطرت على الخندق الروسي في معركة شرسة. ثم تقرأ شخصا يقول: (يا رفاق، أنتم بطيئون للغاية)"؟

وأضاف: "شركاؤنا الذين يساعدوننا، بما في ذلك الولايات المتحدة، يدركون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع كوليبا: "هم يدركون أنه لا توجد مأساة أو أي نوع من التباطؤ"، وقال: "هذا يحدث فقط لأن الوضع صعب، إنها "معركة صعبة".