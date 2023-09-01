مسؤولان روسيان: طائرات بدون طيار أوكرانية تستهدف منطقتي موسكو وكورسك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون روس، إن طائرات بدون طيار أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الليل، وفي وقت مبكر، الجمعة، مما أسفر عن تضرر مبنى إداري ومنزل سكني.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي أحبطت طائرة أوكرانية بدون طيار كانت متجهة نحو منطقة موسكو، وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، حتى الآن.

وفي منطقة كورسك، استهدفت طائرتان مسيرتان أوكرانيتان بلدة كورشاتوف في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت إن "مبنى إداريا ومنزلا سكنيا أصيبا بأضرار".

ومن جانبها، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، روزافياتسيا، إن الرحلات الجوية من مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي في منطقة موسكو تعمل بشكل طبيعي بعد تقييدها بشكل مؤقت، في وقت سابق.

وذكرت وكالة "روسافياتسيا" أنه في "هذا الصباح، تم تقييد الرحلات الجوية من مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي مؤقتا لضمان سلامة الطائرات المدنية. وبسبب تقييد استخدام المجال الجوي، غادرت 14 طائرة إلى مطارات بديلة".