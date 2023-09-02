البنتاغون يكشف أكثر المناطق التي يتلقى منها تقارير عن أجسام مجهولة "UFO"

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(CNN)—كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على الخريطة أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام مجهولة أو ما يُعرف باسم "UFO".

البنتاغون يكشف أكثر المناطق التي يتلقى منها تقارير عن أجسام مجهولة "UFO"

وشملت الخريطة التي قمها البنتاغون مناطق في الشرق الأوسط وشرق آسيا والجانبين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية موقعا على الانترنت للمعلومات حول هذه الأجسام المجهولة وإمكانية إضافة تقارير جديدة عن مشاهدات.

وقال مراسل شؤون وزارة الدفاع الأمريكية في CNN، أورين ليبرمان: "الفكرة هنا (من الموقع الالكتروني الجديد) هو أن البنتاغون على دراية ليس فقط بالاهتمام في هذا الموضوع بل أيضا أن هذه الأمور قد تكون مسألة أمن قومي".

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