(CNN)-- أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، رسميا تسمية الأوليغارشي الأوكراني، إيغور كولومويسكي، كمشتبه به في تحقيق بشأن الاحتيال، بعد أن تلقى إشعارا بالاشتباه، السبت.

وقال جهاز الأمن الأوكراني ومكتب الأمن الاقتصادي إنهما سيحققان مع كولومويسكي بموجب المادة 190 المتعلقة بـ(الاحتيال)، والمادة 209 المتعلقة بـ(غسل الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية).

ويشرف مكتب المدعي العام الأوكراني على التحقيق الذي يسبق المحاكمة، والذي يركز على دور كولومويسكي المزعوم في غسل أكثر من نصف مليار غريفنا أوكرانية (130.5 مليون دولار أمريكي)، عبر تحويل الأموال إلى الخارج، بزعم استخدام البنوك الخاضعة لسيطرته، بين عامي 2013 و2020.

إن الأعمال الإعلامية والمصرفية التي يمتلكها إيهور كولومويسكي، تجعله أحد أغنى الرجال في أوكرانيا. وكان مؤيدا رئيسيا لترشح فولوديمير زيلينسكي لمنصب الرئيس، في عام 2019، حيث قدم تغطية إيجابية للمبتدئ السياسي آنذاك، على قنواته التلفزيونية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على كولومويسكي في مارس/آذار عام 2021 لتورطه المزعوم في "أعمال فساد قوضت سيادة القانون وثقة الشعب الأوكراني في المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك استخدام نفوذه السياسي وسلطته الرسمية لمصلحته الشخصية".

وبينما تنشغل الحكومة الأوكرانية في الأساس، بمحاربة القوات الغازية الروسية، فإنها تسعى أيضا إلى كبح الفساد الداخلي، وهي قضية عاطفية للناخبين، كانت إحدى تعهدات زيلينسكي الانتخابية الرئيسية.