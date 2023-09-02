المجلس العسكري في الغابون يعيد فتح الحدود "بأثر فوري"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس العسكري في الغابون، السبت، أنه سيعيد فتح حدود البلاد "بأثر فوري".

تم إغلاق حدود الغابون عقب الانقلاب الذي وقع يوم الأربعاء وأطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا وسط مخاوف بشأن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري القرار "بإعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بأثر فوري" خلال بيان بثه التلفزيون الحكومي يوم السبت.

وقال المتحدث إن القرار اتخذ للحفاظ على "احترام سيادة القانون" و"علاقات الغابون الجيدة مع جيرانها" ولإظهار "الإرادة الثابتة" للمجلس العسكري في الوفاء بالتزاماته الدولية.