ماكرون يعلق على قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية

(CNN) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السلطات الفرنسية "لن تتهاون" في تطبيق الحظر الجديد على العباءات في المدارس.

وقال ماكرون، في حديثه للصحفيين بعد زيارة مدرسة في منطقة فوكلوز بجنوب فرنسا إن "الرموز الدينية من أي نوع ليس لها مكان في المدارس الفرنسية في ظل نظام العلمانية".

وأضاف: "المدارس في بلادنا مجانية وإلزامية لكنها علمانية لأن هذا هو الشرط الذي يجعل المواطنة ممكنة، وبالتالي لا مكان للرموز الدينية من أي نوع كانت"، وشدد: "سوف ندافع بقوة عن هذه العلمانية".

وقال الرئيس الفرنسي إن المعلمين ورؤساء المدارس "لن يُتركوا بمفردهم" عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحظر، مضيفا أن السلطات "لن تتهاون في هذا الموضوع".

وتابع: "سيتم إرسال موظفين إلى المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، إلى جانب رؤساء المؤسسات التعليمية والمعلمين لدعمهم والدخول في حوار ضروري مع العائلات والطلاب لكننا لن ندع أي شيء يمر".

وكان وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال، أعلن خلال مقابلة على التلفزيون الفرنسي، الأحد الماضي، قرار حظر الملابس الطويلة التي تشبه الرداء في المدارس العامة.

ورفض أتال عندما سُئل عن الحجاب تحديدا خلال المقابلة، الخوض في التفاصيل، مشدداً على أنه "لمس الحاجة إلى قاعدة واضحة على المستوى الوطني فيما يتعلق بمسألة العباءات".