السلطات الروسية تعلن اندلاع حريق قرب مستودع للنفط في سانت بطرسبرغ

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نشر الأحد ، 03 سبتمبر / ايلول 2023

(CNN)-- اندلع حريق في مستودع روتشي للنفط في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وفقا لما ذكر موقع "فونتانكا" الإخباري الروسي على الإنترنت، دون أن ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في الساعة 10:59 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضافت الوزارة أن حظيرة تبلغ مساحتها 80 × 10 أمتار تحترق، لكن مساحة الحريق بالكامل لا تزال قيد التحديد.

ولم يُعرف سبب الحريق بعد.

وتُظهر مقاطع فيديو من المنطقة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودا كبيرا من الدخان يتصاعد من المنطقة ويمكن سماع عدة انفجارات أمام الكاميرا.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن هناك حاليا 60 رجل إطفاء، و12 مركبة طوارئ في موقع الحادث.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات حتى الآن.