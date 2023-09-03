(CNN)-- قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تطبيق تيليغرام، الأحد، إن مفتاح إنهاء الحرب في أوكرانيا، هو تدمير قدرة روسيا على بناء الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية لميناء الدانوب الأوكراني.

وأوضح أندريه يرماك على منصة تيليغرام للرسائل: "يواصل الإرهابيون الروس مهاجمة البنية التحتية للموانئ، على أمل أن يتمكنوا من إثارة أزمة غذائية ومجاعة في العالم".

وأضاف يرماك: "المهمة الرئيسية بالنسبة لنا ولشركائنا اليوم هي القضاء على قدرة المجمع العسكري الصناعي الروسي، على إنتاج أسلحة لشن ضربات ضد أوكرانيا، وزيادة المسؤولية على أولئك الذين يساعدون العدو في الالتفاف على العقوبات".

وقال المسؤول الأوكراني، إن "(القدرة على إنتاج الأسلحة) لا يمكن أن تعمل بدون مكونات أجنبية للأسلحة. وبعد تدمير المجمع الصناعي العسكري الروسي، ستكتمل هزيمة القوات الروسية".

وجاءت الضربة الروسية على الميناء في منطقة أوديسا في وقت مبكر، الأحد، قبل يوم من الاجتماع المقرر بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في سوتشي بروسيا.

ويأتي الاجتماع بعد أن قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة للانضمام مرة أخرى إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد أن ترى ضمانات بتنفيذ الفوائد الموعودة. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "مجموعة من المقترحات الملموسة".