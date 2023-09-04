(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، إنه يشعر "بخيبة أمل" لأنه لن يرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في الهند، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أنه سيلتقي به في المستقبل.

وأضاف بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، الأحد: "أشعر بخيبة أمل- لكنني سأتمكن من رؤيته".

وكان بايدن قد قال في وقت سابق لشبكة CNN إنه سيجتمع مع شي في "الخريف" وكانت آخر مرة تحدثا فيها على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقبل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع ورحلته إلى فيتنام، قال بايدن إنه يركز على التنسيق مع الدول الأخرى".

وأضاف: "نريد مزيدا من التنسيق، وأعتقد أن الدول الأخرى تريد علاقة أوثق بكثير مع الولايات المتحدة ويمكنني أن أكون مفيدا للغاية".

وأشار الرئيس الأمريكي أيضا، إلى أنه على علم بالتقارير التي تفيد بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد استبدل وزير دفاعه في تطور كبير. لكنه رفض التعليق علنا على هذه المسألة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، سيحضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهذه أوضح إشارة على أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ لن يحضر القمة، وسط تكهنات باحتمال عدم حضوره مع زعماء مجموعة العشرين.

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اسم الرئيس شي تحديدا في البيان.

وتواصلت CNN مع وزارة الشؤون الخارجية الهندية.