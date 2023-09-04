(CNN)-- ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الاثنين، أن الصين ألقت القبض على الرئيس السابق لهيئة تنظيم الشؤون الدينية تسوي ماوهو، للاشتباه في قبوله رشاوى.

وقالت شينخوا إن تسوي ماوهو، الذي شغل منصب نائب رئيس إدارة عمل الجبهة المتحدة، "يشتبه في قبوله رشاوى، وقد تم التحقيق في القضية واختتامها" من قبل أعلى سلطة لمكافحة الفساد في الصين.

وجرى الآن إحالة القضية إلى النيابة الشعبية العليا، وهي أعلى هيئة نيابة، "للمراجعة والمحاكمة".

وشنت الصين حملات واسعة النطاق لمكافحة الفساد عبر عدد من القطاعات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا، وقطاعها المالي، ومؤخرا مستشفياتها وصناعاتها الدوائية.