بوتين لأردوغان: مستعدون لمناقشة اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين نظيره وضيفه التركي، رجب طيب أردوغان أن روسيا مستعدة لمناقشة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود.

وفي تصريحات قبل محادثاتهما في سوتشي، قال بوتين لأردوغان: “لدينا الكثير لنتحدث عنه، بما في ذلك ضمان الأمن في المنطقة. لن نتجاهل موضوع الأزمة الأوكرانية. أعلم أنك تنوي إثارة أسئلة حول صفقة الحبوب، ونحن منفتحون على المفاوضات حول هذه القضية".

وأشار بوتين أيضًا إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا ارتفع العام الماضي بنسبة 86%، و"في النصف الأول من هذا العام يستمر الاتجاه الإيجابي"، على حد وصفه.

وبدأ بوتين وأردوغان محادثات في مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود، الاثنين.

وأظهرت لقطات التلفزيون الرجلين وهما يتصافحان قبل بدء المحادثات، حين قال بوتين لأردوغان: "إذا كنت تريد، تعال في عطلة هنا، الأجواء لطيفة جدا هنا".