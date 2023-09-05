نيودلهي، الهند (CNN)-- أُرسلت الدعوات لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين، السبت، الذي تستضيفه رئيسة الهند دروبادي مورمو باسم "رئيسة بهارات"، وهو الاسم السنسكريتي للبلاد، بدلاً من "رئيسة الهند" المعتاد، وفقًا لما ذكره مصدر من مكتب الرئيس.

ويأتي هذا القرار وسط جدل حاد داخل الهند حول ما إذا كان سيتم إعادة تسمية البلاد رسميًا باسم "بهارات".

يشير دستور الهند إلى البلاد تحت الاسمين، حيث ينص على أن "الهند، أي بهارات، يجب أن تكون اتحادًا للولايات".

وقد تفاعل العديد من السياسيين الهنود البارزين مع الدعوات التي حملت اسم "بهارات".

كتب شاشي ثارور، وهو سياسي بارز في حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، على منصة إكس (تويتر سابقًا) : "على الرغم من عدم وجود اعتراض دستوري على تسمية الهند باسم بهارات، وهو أحد الاسمين الرسميين للبلاد، إلا أنني آمل ألا تكون الحكومة بهذا القدر من الحماقة فيما يتعلق بالاستغناء تمامًا عن الهند، التي تتمتع بقيمة لا تُحصى من العلامات التجارية تراكمت على مدى قرون".

وقد حظي قرار الإشارة إلى "بهارات" في الدعوة أيضًا بالدعم.

وقال هارناث سينغ ياداف، وهو سياسي من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، لإذاعة ANI الهندية: "إن كلمة (الهند) هي إساءة موجهة لنا من قبل البريطانيين، في حين أن كلمة (بهارات) هي رمز لثقافتنا".

وتمثل هذه الخطوة تغييرًا ملحوظا في التوافق على التسمية التي تستخدمها الهند على الساحة الدولية في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي، حزب بهاراتيا جاناتا.

ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الهندية التعليق عندما سئلت عن الدعوات.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول في نيودلهي.