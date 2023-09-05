أحدها استهدف موسكو.. روسيا تُعلن إحباط 3 هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت ثلاث هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة، صبيحة الثلاثاء، استهدفت مناطق موسكو وكالوغا وتفير.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام إن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة استرينسكي بإقليم موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن منزلا تضرر نتيجة سقوط الحطام، مضيفا أن "الخدمات التشغيلية تعمل على إزالة الأثار".

وفي منشورات منفصلة على تلغرام، قالت الوزارة أيضًا إنها دمرت طائرة بدون طيار فوق منطقة كالوغا حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي واعترضت طائرة بدون طيار فوق منطقة تفير صباح الثلاثاء.

قال سوبيانين إن الطائرة بدون طيار التي دمرت فوق تفير كانت تحلق في اتجاه موسكو، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.