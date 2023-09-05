أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قررت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، الثلاثاء، تأجيل جميع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة، وفقًا لتحذير من إدارة الطيران الفيدرالية، قبل أن تعلن استئناف الحركة الجوية بعد مرور أكثر من ساعة على التوقف.

وقالت مذكرة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن شركة الطيران طلبت تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات المغادرة - المعروفة بالمحطة الأرضية - حتى الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة CNN: "طلبت شركة يونايتد إيرلاينز من إدارة الطيران الفيدرالية إيقاف رحلات مغادرة شركة الطيران مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد".

وقالت المتحدثة باسم يونايتد آيرلاينز، ليزلي سكوت، لشبكة CNN: "إننا نواجه مشكلة تقنية على مستوى النظام ونُبقي جميع الطائرات في مطارات المغادرة. وتستمر الرحلات الجوية المحمولة بالفعل إلى وجهتها كما هو مخطط لها. نحن نحقق حاليًا وسنشارك المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وفي تحديث لاحق، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه "تم إلغاء التوقف الأرضي"، الذي استمر أكثر من ساعة بقليل وأدى إلى تأخير مئات الرحلات الجوية. لكن موقع FlightAware يُظهر أنه تم إلغاء 14 رحلة جوية فقط لشركة يونايتد، الثلاثاء.

ونشرت شركة يونايتد إيرلاينز في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وجدنا حلاً للمشكلة التقنية وتم استئناف الرحلات الجوية. نحن نعمل مع العملاء المتأثرين لمساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن".