فيديو تصرف من بايدن خلال تكريم محارب سابق في فيتنام يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال مراسم تكريم جندي أمريكي سابق خدم في حرب فيتنام، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء ما وصفوه بتصرف "حيّر الحضور" ويظهر فيه الرئيس الأمريكي يغادر القاعة بعد تقليد الجندي السابق "ميدالية الشرف".

ونشر البيت الأبيض صورا من الحدث بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "اليوم (الأربعاء)، منح الرئيس بايدن وسام الشرف للكابتن لاري إل. تايلور لبطولته المذهلة خلال حرب فيتنام، حيث قاد مهمة إنقاذ لإنقاذ أربعة من زملائه الجنود".

من جهته نشر بايدن تغريدة على صفحته بمنصة "أكس" قال فيها: "وسام الشرف هو أقدم وأعلى تقدير للشجاعة في بلادنا.. واليوم، يذهب الفضل إلى الكابتن لاري إل. تايلور، وهو أمريكي بذل كل ما في وسعه للاستجابة لنداء الواجب - والذي خاطر بحياته لإنقاذ حياة الآخرين المحتاجين.. هذه هي الشجاعة".