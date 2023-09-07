تفاعل على فيديو أسلوب هرب قاتل مسجون تحت أعين الحراس بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أسلوب فرار السجين المدان، دانيلو كافالكانتي من سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية تحت أعين الحراس.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة هروب كافالكانتي المدان بالقتل عبر تسلق جدار في السجن صعودا إلى السطح ثم هرب، وهي نفس الطريقة التي هرب بها نزيل مؤقت في مايو/ أيار من نفس السجن.

الفيديو المتداول نشره مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال مكتب المدعي العان بتدوينته: "مسؤولو سجن مقاطعة تشيستر ينشرون مقطع فيديو لهروب دانيلو كافالكانتي من ساحة التدريب.. التحقيقات الداخلية والجنائية في هروب كافالكانتي مستمرة، وسيقدم مسؤولو السجن معلومات إضافية قدر المستطاع".