وزارة الدفاع الروسية تقترح قانونًا يسمح بالتسجيل العسكري للسجناء

(CNN)—اقترحت وزارة الدفاع الروسية تعديل اللوائح المعتمدة في سبيل السماح بالتسجيل العسكري للسجناء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، الأربعاء، في تطور جديد إذ ينص القانون الحالي على أن "المواطنين الذين يقضون عقوبة السجن لا يخضعون للتسجيل العسكري".

وتقترح الدفاع الروسية إدخال مفهوم "التسجيل العسكري الخاص" للمجندين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين يقضون عقوبات حاليًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة الروسية.

وتذكر مسودة الاقتراح أن يتم "إجراء التسجيل العسكري الخاص من قبل المؤسسات الإصلاحية والمراكز الإصلاحية التابعة لنظام السجون [...] والمفوضيات العسكرية في مواقع مؤسسات نظام السجون وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وهذه اللائحة".

وبحسب مسودة الاقتراح "يتم التثبيت والإزالة من التسجيل العسكري الخاص دون المثول أمام المفوضيات العسكرية، ويتم تقديم قوائم السجناء من قبل المؤسسات الإصلاحية عند استلام السجناء أو نقلهم أو إطلاق سراحهم"، بحسب "تاس".

ويذكر أن موسكو استخدمت بالفعل السجناء الروس في الحرب بأوكرانيا، وكانت روسيا تستخدم شركة المرتزقة الخاصة "فاغنر" لتعزيز وجودها على الخطوط الأمامية بتجنيد السجناء، بمخطط تم نفيه في البداية وكان سريًا، ولكن بعد ذلك تم الترويج له علنًا من قبل مؤسس فاغنر الراحل، يفغيني بريغوجين.

وقال العديد من السجناء لشبكة CNN في وقت سابق من هذا العام إنهم يعملون بشكل مباشر في وزارة الدفاع، وفي الآونة الأخيرة، قام مدانون آخرون بتفصيل وحشية الخطوط الأمامية.