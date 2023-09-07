دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، مستند حقائق عن حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.

وورد في المستند أن أمريكا قدمت "43,2 مليار دولار من المساعدات الأمنية و2,9 مليار دولار من المساعدات الإنسانية و20,5 مليار دولار من دعم الميزانية من خلال آليات البنك الدولي، وذلك منذ بداية الاجتياح الروسي الشامل في شباط/فبراير 2022".

ونقل المستند على لسان وزير الخارجية الأمريكية الذي يزور العاصمة الأوكرانية، كييف، قوله إن أمريكا ستقدم أيضا ما يلي: