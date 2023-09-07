دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، مستند حقائق عن حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.
وورد في المستند أن أمريكا قدمت "43,2 مليار دولار من المساعدات الأمنية و2,9 مليار دولار من المساعدات الإنسانية و20,5 مليار دولار من دعم الميزانية من خلال آليات البنك الدولي، وذلك منذ بداية الاجتياح الروسي الشامل في شباط/فبراير 2022".
ونقل المستند على لسان وزير الخارجية الأمريكية الذي يزور العاصمة الأوكرانية، كييف، قوله إن أمريكا ستقدم أيضا ما يلي:
- سحب إضافي يصل إلى 175 مليون دولار من وزارة الدفاع وسيتم تقديمه بموجب أوامر سحب سبق التوجيه بها لأوكرانيا. وتشتمل القدرات المتضمنة في هذه المساعدات الأمنية على مكونات نظام الدفاع الجوي وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخائر وأنظمة اتصال.
- 100 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لدعم المتطلبات العسكرية طويلة الأمد.
- 90,5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لنزع الألغام.
- 300 مليون دولار لدعم جهود إنفاذ القانون الرامية إلى استعادة القانون والنظام والحفاظ عليهما في المناطق المحررة، بما في ذلك المدن والقرى التي تتعرض لقصف روسي متواصل.
- 206 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لتوفير دعم حاسم، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى، للموجودين في أوكرانيا ومن اضطروا إلى الفرار إلى دول مجاورة.
- 5,4 مليون دولار من أصول "الأوليغارشية" المصادرة لدعم إعادة دمج وتأهيل قدامى المحاربين.
- 203 ملايين دولار لدعم الشفافية ومحاسبة المؤسسات وتعزيز جهود الإصلاح الرئيسية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحكم القانون وقطاع العدالة وبناء قدرات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وملاحقة مرتكبيها. وتدعم هذه المساعدات أيضا رقمنة جهود التعافي وإعادة البناء من خلال تحسين التوريد الشفاف لمشاريع البنية التحتية وضمانه وحوكمة الصحة لدعم استعادة الخدمات المنقذة للحياة بغرض تمكين التعافي الاقتصادي في أوكرانيا وتعزيز ممارسات الإدارة المالية العامة لتلبية المعايير الدولية.