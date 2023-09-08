آبل تخسر 200 مليار دولار في يومين.. ما هو دور الصين وشركة هواوي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.9%، الخميس، بعد تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة أيفون، ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة الشركة العامة، الأكثر قيمة في العالم، على القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت شركة Apple (AAPL) أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر، الأربعاء. وخسرت الشركة حوالي 200 مليار دولار في يومين، ويعد سهمها حاليا هو الأسوأ أداءً في مؤشر "داو جونز" الصناعي.

ويمكن أن يكون الحظر علامة مشؤومة لشركة آبل.

والصين هي أكبر سوق خارجي لمنتجات الشركة، ومثلت المبيعات الصينية نحو خمس إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي. ولا تكشف شركة آبل عن مبيعات أيفون حسب البلد، لكن المحللين في شركة الأبحاث TechInsights يقدرون أن مبيعات أيفون في الصين كانت أكبر من مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الأخير.

وتنتج شركة آبل أيضًا غالبية أجهزة أيفون الخاصة بها في المصانع الصينية.

وكتب براندون نيسبل، المحلل في KeyBanc Capital، الأربعاء، أن شركة آبل ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، تلعب أيضا دورا مهمًا في اقتصاد بكين. وبسبب ذلك، فإن الشركة "ينظر إليها تاريخيا على أنها آمنة نسبيا من القيود الحكومية في الصين". وكتب أن هذا الحظر المذكور يطرح سؤالا مهما: "هل تغير الحكومة موقفها؟".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، أن الصين حظرت استخدام أجهزة أيفون لمسؤولي الحكومة المركزية، وأن المديرين كانوا يخطرون الموظفين بالحظر عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات.

ويوم الخميس، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن هذا الحظر امتد ليشمل الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة بتروتشاينا، التي توظف ملايين العمال وتسيطر على مساحات شاسعة من الاقتصاد الصيني.

وكتب المحللون في بنك أوف أمريكا في مذكرة، الخميس، أن حظر أيفون المحتمل يأتي في أعقاب هاتف ذكي جديد متطور أصدرته شركة هواوي الصينية المصنعة. وقال محللون إن التوقيت "مثير للاهتمام".

وقالت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، إنها تحقق بشأن الهاتف الذكي الجديد.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "مزيد من المعلومات حول شكله وتكوينه بدقة"، لتحديد ما إذا كانت الأطراف قد تجاوزت القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات لتصنيع الشريحة الجديدة

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بسبب تلك الأخبار، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.9%، الخميس، وانخفض قطاع أشباه الموصلات بأكثر من 2%.