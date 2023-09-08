سلطات مالي تعلن مقتل 64 شخصا على الأقل في هجمات إرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت حكومة مالي الانتقالية في بيان، مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا، بينهم 49 مدنيا و15 جنديا، في هجمات جهادية مزعومة على قارب ركاب وقاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، الخميس.

واستهدفت الهجمات قارب ركاب تمبكتو على نهر النيجر، وقاعدة للجيش في بامبا بمنطقة جاو الشمالية.

ولم تحدد الحكومة عدد الأشخاص الذين قتلوا في كل هجوم.

وبحسب بيان سابق للجيش، هاجمت "مجموعة إرهابية مسلحة" القارب في الساعة 11 صباحا بالقرب من راروس سيركل، وبحسب الحكومة، فقد أعلنت مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" (GSIM)، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجمات.

ويجري إجلاء الركاب والمصابين وتفتيش مكان الهجوم ومراقبته بحسب الحكومة.