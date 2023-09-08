كوبا تعتقل 17 شخصا على صلة بشبكة تهريب روسية تجند كوبيين للحرب في أوكرانيا

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كوبا تعتقل 17 شخصا على صلة بشبكة تهريب روسية تجند كوبيين للحرب في أوكرانيا
صورة أرشيفية لعناصر بالأمن الكوبي في هافانا Credit: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الكوبية، إنه تم تفكيك شبكة لتهريب البشر تعمل من روسيا بهدف تجنيد مواطنين كوبيين في القوات العسكرية التي تقاتل الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية "كوبا ديبايت" في هافانا، الخميس.

وبحسب موقع "كوبا ديبايت" أفاد متخصصون من المديرية العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية أنه تم اعتقال 17 شخصًا يعتقد أنهم مرتبطون بشبكة الاتجار بالبشر هذه.

وأفاد العقيد سيزار رودريغيز، من المديرية العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، أن عناصر الشبكة كانوا يبحثون عن أشخاص لديهم سجلات جنائية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن لوائح اتهام ضد 9 رجال للعمل في شبكة إجرامية إلكترونية سيئة السمعة لها علاقات مزعومة بالمخابرات الروسية، والتي طالبت مستشفيات أمريكية دفع فدية وجنت أكثر من 100 مليون دولار من المدفوعات.

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