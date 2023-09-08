أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجب سالسي، مدير هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، لشبكة CNN الجمعة، إن عملية إنقاذ الباحث الأمريكي مارك ديكي، الذي شعر بالمرض داخل كهف على عمق 3600 قدم تحت الأرض، في جنوب تركيا، يمكن أن تبدأ، السبت.

وأضاف سالسي الموجود في الموقع، أن رجال الإنقاذ سيحددون، صباح السبت، بمجرد إجراء تقييم إضافي للوضع الطبي لديكي، متى يمكنه بدء الصعود.

وأردف سالسي لشبكة CNN، أنه في حين أن وضع ديكي الصحي مستقر، فإن رجال الإنقاذ سينتظرون حتى تتحسن حالته بشكل أكبر، قبل أن يتمكنوا من بدء العملية.

وقال سالسي إنه بمجرد البدء، ستستغرق العملية حوالي أربعة أيام، مضيفا أنه سيتم استخدام نقالة لمساعدة ديكي على الخروج من الكهف.

وأضاف سالسي: "بعض أجزاء الكهف ضيقة للغاية، لذا ستكون هذه عملية صعبة".

وفي حديثه إلى موقع "خبر تورك" الإخباري التركي، قال سالسي إن الأمر سيستغرق 16 ساعة من جانب خبراء محترفين، للوصول إلى المكان الذي يحاصر فيه ديكي حاليا.

وأوضح سالسي أن 182 من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع لإخراج ديكي، من بينهم 32 شخصا يعملون داخل الكهف.

ومن بين الفرق الموجودة في الموقع، فريق إنقاذ دولي من الولايات المتحدة والمجر وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وتركيا.

ويوجد طبيب مع ديكي في الكهف، ويتلقى فريق الإنقاذ رسائل فورية منهما عبر خط اتصالات ثابت.

وقال الرجل الأمريكي العالق في ثالث أعمق كهف في تركيا بعد مرضه إنه "يبلي بلاء حسنا"، مع استمرار عمليات الإنقاذ لاستعادته من عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض.

وأُصيب مارك ديكي بالمرض في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب نزيف معدي معوي مشتبه به خلال مهمة استكشاف موركا سينخول في وادي موركا على عمق 1276 مترا (4186 قدما)، بالقرب من أنامور، جنوب تركيا، وفقا لاتحاد الكهف التركي.

وقال الاتحاد عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن ديكي أصيب بالمرض على عمق 1120 مترا (3675 قدما) وتم وضعه تحت المراقبة في معسكر قاعدة الكهف الواقع على ارتفاع 1040 مترا (3412 قدما)، وأضاف أن حوالي 150 من رجال الإنقاذ يشاركون في عملية "معقدة" لإنقاذه.