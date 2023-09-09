نيودلهي، الهند (CNN)-- افتتحت قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، نهاية هذا الأسبوع، بإعلان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الاتحاد الإفريقي سيصبح عضوا دائما في الكتلة.

ودعا مودي خلال كلمته الافتتاحية، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني إلى شغل مقعد الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين مع بدء الجلسة الأولى للقمة.

وقال: لقد كان صوت الجنوب العالمي عنصرا حاسما في قمة هذا العام، حيث كانت القارة الإفريقية لاعبا رئيسيا.

وفي مقابلة قبل القمة مع وكالة أنباء "برس ترست"، إحدى أكبر وكالات الأنباء الهندية، أوضح مودي: "عندما نقول إننا نرى العالم كعائلة، فإننا نعني ذلك حقا، إن صوت كل بلد مهم، بغض النظر عن حجمه أو اقتصاده أو منطقته. وفي هذا، نستلهم أيضا الرؤية والمثل الإنسانية للمهاتما غاندي، ومارتن لوثر كينغ جونيور، ونيلسون مانديلا، وكوامي نكروما".

وأضاف أن "إفريقيا هي أولوية قصوى لنا حتى داخل مجموعة العشرين. وكان من أول الأشياء التي قمنا بها خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، هو عقد قمة صوت الجنوب العالمي، والتي حظيت بمشاركة حماسية من إفريقيا".