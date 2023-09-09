لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان، السبت، أنها عثرت على دانييل خليفة واعتقلته، بما ينهي عملية مطاردة استمرت ثلاثة أيام للمشتبه به الإرهابي الذي فر من السجن، الأربعاء.

وجاء في البيان: "لقد اعتقل ضباط شرطة العاصمة دانييل خليفة، الذي هرب من سجن أتش أم بي واندسوورث، الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول".

وأضاف البيان أنه تم القبض على خليفة صباح السبت قبل الساعة السادسة بالتوقيت الشرقي، في منطقة تشيسويك غرب لندن، حيث أعيد تركيز جهود البحث في وقت سابق اليوم.

وأردف البيان قائلا: "نود أن نشكر الجمهور ووسائل الإعلام، على دعمهم طوال فترة تحقيقنا لتحديد مكان خليفة، وسنقدم تحديثا إضافيا لاعتقاله في الوقت المناسب".