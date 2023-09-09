مصادر لـCNN: أمريكا قد تبدأ سحب قواتها من النيجر في الأسابيع المقبلة

(CNN) -- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة من الممكن أن تبدأ في سحب قواتها من النيجر في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيمثل تغييرا كبيرا في الوجود العسكري الأمريكي في البلاد بعد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في نيامي في أواخر يوليو/ تموز.

وذكر مسؤولان أنه يمكن سحب ما يصل إلى نصف القوات المتمركزة في النيجر، البالغ عددها 1100 جندي، وقال المسؤولون إن القرار النهائي بسحب القوات من النيجر لم يتم اتخاذه بعد، كما لم يتم تحديد عدد القوات التي يمكن أن تغادر.

وبعد أن أطاح الانقلاب العسكري بالحكومة قبل 6 أسابيع، حافظت الولايات المتحدة على وجودها العسكري في النيجر، حيث أبقت القوات الأمريكية متمركزة في قاعدتين جويتين وفي السفارة في نيامي لكن نقل القوات من قاعدة إلى أخرى قد يجبرها على سحب بعض القوات من النيجر، وقال 3 مسؤولين أمريكيين إن المشكلة تتعلق بالقدرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن القوات في القاعدة الجوية 101 بالقرب نيامي سيتم نقلها إلى القاعدة الجوية 201 بالقرب من أغاديز "على سبيل الحذر الزائد" بعد الانقلاب.

لكن القاعدة 201، التي تشغل منها الولايات المتحدة طائرات بدون طيار، أصغر بكثير ولا تملك القدرة على إيواء جميع القوات، كما قال المسؤولون، لذلك سيتعين على بعضهم مغادرة البلاد.

وقال أحد المسؤولين إن سحب بعض القوات من النيجر قد يبدأ في الأسابيع المقبلة، وتعتمد وتيرة ذلك على الأوضاع على الأرض.

وذكر المسؤول أنه رغم ذلك فإن هدف البنتاغون هو الحفاظ على وجود عسكري في النيجر"لأطول فترة ممكنة".

وتعد النيجر مركزا حيويا تجري منه الولايات المتحدة رحلات جوية للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في المنطقة، مما يسمح للجيش الأمريكي بمراقبة النشاط المتطرف العنيف في النقاط الساخنة مثل مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على الأمر إنه بعد إيقاف رحلات الطائرات بدون طيار للاستخبارات والمراقبة والاستخبارات في أواخر يوليو بسبب الانقلاب، بدأت الولايات المتحدة الآن رحلات متقطعة مرة أخرى.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن إدارة جو بايدن كانت تبحث عن طرق لإبقاء القوات والمعدات الأمريكية في النيجر لمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب، حتى مع أنه أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن يتنازل المجلس العسكري عن السلطة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" أول من تحدث عن احتمال خفض عدد القوات الأمريكية في النيجر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن بعض الموظفين والمتعاقدين غير الأساسيين سيغادرون النيجر بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل بعض القوات من القاعدة الجوية 101 بالقرب من العاصمة نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز، وتمت هذه الخطوة بالتنسيق مع الجيش النيجيري.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الخميس: "موقفنا يظل كما هو، وهو أننا نأمل أن يتم حل الوضع على الأرض دبلوماسيا ولكننا نعيد التأكيد على أنه لا يوجد تهديد فوري للأفراد الأمريكيين أو أعمال عنف".