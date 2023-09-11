هونغ كونغ (CNN)-- قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، إن القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر، ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا زار البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين العام المقبل.

وأضاف لولا دا سيلفا للصحفيين في نيودلهي، حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين هذا العام: "إذا قرر بوتين المشاركة في القمة المقبلة، فإن القرار يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي".

وكان لولا قد قال، السبت، إن بوتين لن يتم اعتقاله إذا جاء إلى البرازيل لحضور قمة العام المقبل، في ريو دي جانيرو.

وأوضح لولا دا سيلفا في مقابلة تلفزيونية مع موقع "فيرست بوست" الهندي الإخباري: "أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل"..

وأردف: "ما يمكنني قوله لك هو أنني إذا كنت رئيسا للبرازيل، وأتى (بوتين) إلى البرازيل، فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي، مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ووصف الكرملين تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة وغير مقبولة".